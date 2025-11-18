Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 2,2 % à 4 118 millions d'euros sur 9 mois (janvier à septembre 2024 : 4 209 millions d'euros), en raison d'une baisse des revenus publicitaires télévisés et des revenus de contenus plus faibles provenant de Fremantle.
Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 3,5 % de manière organique. Au troisième trimestre 2025, il est resté stable à 1 337 millions d'euros (T3/2024 : 1 338 millions d'euros).
Au cours des neuf premiers mois de l'année, les revenus publicitaires numériques du groupe RTL ont augmenté de 31,7 % pour atteindre 345 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 262 millions d'euros), compensant la baisse des revenus publicitaires télévisés de 70 %.
Les revenus de streaming ont augmenté de 26,6 % pour atteindre 351 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 277 millions d'euros), portée par un nombre nettement plus élevé d'abonnés payants, une hausse des prix des abonnements en Allemagne et une croissance rapide des revenus publicitaires sur RTL+ en Allemagne et M6+ en France.
En raison de la baisse des marchés publicitaires télévisés allemand et français, RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA ajusté pour 2025.
Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel de 6,0 à 6,1 milliards d'euros (prévision précédente : environ 6,45 milliards d'euros), un EBITA ajusté sur l'année complète de 650 millions d'euros (prévision précédente : environ 780 millions d'euros, +/- 5 %), un bénéfice total annuel du groupe d'environ 1 milliard d'euros.
RTL Group S.A. est le 1er groupe audiovisuel européen. Le CA par activité se répartit comme suit :
- exploitation de chaînes TV et de stations radios (60,2%) : détention de participations minoritaires et majoritaires dans 60 chaînes TV (dont RTL Television, Super RTL, M6, Five, VOX, Antena 3, etc.) et dans 37 stations radios (dont RTL ; 1re radio française, RTL 2, Fun Radio, etc.) ;
- production et distribution de programmes télévisés (34,1%) : jeux, feuilletons, évènements sportifs, etc. En outre, le groupe développe une activité de commercialisation de droits audiovisuels ;
- autres (5,7%) : notamment exploitation des sites Internet des chaînes TV et de stations de radio.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes d'espaces publicitaires (55,6%), de droits audiovisuels (6%) et autres (38,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (38,8%), France (21,7%), Etats-Unis (13,6%), Royaume-Uni (5,9%) et autres (20%).
