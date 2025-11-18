RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA pour 2025

Le chiffre d'affaires du groupe a baissé de 2,2 % à 4 118 millions d'euros sur 9 mois (janvier à septembre 2024 : 4 209 millions d'euros), en raison d'une baisse des revenus publicitaires télévisés et des revenus de contenus plus faibles provenant de Fremantle.



Le chiffre d'affaires du groupe a reculé de 3,5 % de manière organique. Au troisième trimestre 2025, il est resté stable à 1 337 millions d'euros (T3/2024 : 1 338 millions d'euros).



Au cours des neuf premiers mois de l'année, les revenus publicitaires numériques du groupe RTL ont augmenté de 31,7 % pour atteindre 345 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 262 millions d'euros), compensant la baisse des revenus publicitaires télévisés de 70 %.



Les revenus de streaming ont augmenté de 26,6 % pour atteindre 351 millions d'euros (janvier à septembre 2024 : 277 millions d'euros), portée par un nombre nettement plus élevé d'abonnés payants, une hausse des prix des abonnements en Allemagne et une croissance rapide des revenus publicitaires sur RTL+ en Allemagne et M6+ en France.



En raison de la baisse des marchés publicitaires télévisés allemand et français, RTL Group réduit ses perspectives de revenus et d'EBITA ajusté pour 2025.



Le groupe vise désormais un chiffre d'affaires annuel de 6,0 à 6,1 milliards d'euros (prévision précédente : environ 6,45 milliards d'euros), un EBITA ajusté sur l'année complète de 650 millions d'euros (prévision précédente : environ 780 millions d'euros, +/- 5 %), un bénéfice total annuel du groupe d'environ 1 milliard d'euros.