RTX à son plus haut historique en Bourse après une hausse de 10% de son BPA ajusté en 2025

Le groupe américain d'aéronautique et de défense a publié des résultats annuels en nette progression, portés par une solide dynamique commerciale et une exécution opérationnelle rigoureuse. RTX table sur une nouvelle amélioration de ses ventes, de son BPA ajusté et de son cash flow en 2026.

RTX a dégagé un résultat net ajusté de 2,1 milliards de dollars au quatrième trimestre 2025, en progression de 2% sur un an, porté par la hausse des profits opérationnels de ses trois divisions. Le BPA ajusté s'établit à 1,55 dollar, en hausse de 1%. Toujours au cours du dernier trimestre, le chiffre d'affaires du groupe est ressorti à 24,2 milliards de dollars, en hausse de 12%.



Sur l'ensemble de l'exercice, RTX présente un bénéfice net ajusté de 6,29 dollars par action, en hausse de 10%, soit un résultat net ajusté de 8,53 milliards de dollars (+11%).

Le chiffre d'affaires annuel a quant à lui atteint 88,6 milliards de dollars, en hausse de 10%. Le free cash flow 2025 ressort à 7,94 milliards de dollars, soit une hausse de 75% en un an .



"RTX a livré de solides performances en 2025 grâce à notre rigueur opérationnelle et à l'exécution de notre stratégie", a déclaré le PDG Chris Calio. "Nous abordons 2026 avec un fort élan et sommes bien positionnés pour atteindre nos objectifs."



Pour 2026, RTX anticipe un chiffre d'affaires ajusté compris entre 92 et 93 milliards de dollars, soit une croissance organique attendue de 5 à 6%. Le groupe vise un BPA ajusté compris entre 6,60 et 6,80 dollars et un free cash flow de 8,25 à 8,75 milliards de dollars. La direction confirme ainsi sa trajectoire de croissance.



Le point de vue de Jefferies



Jefferies salue une publication "solide" de RTX au quatrième trimestre, marquée par une performance supérieure aux attentes dans sa division moteurs Pratt & Whitney. Les ventes y ont ainsi dépassé le consensus de 12% et l'EBIT de 7%, tirés par la bonne dynamique de l'activité aftermarket et une progression continue de la production.



L'analyste note que la campagne de rappel des moteurs GTF reste "sur les rails", avec 1 milliard de dollars de compensations versées en 2025 et environ 700 millions attendus cette année. Le total sur 2024-2026 atteindrait ainsi 2,8 milliards de dollars, proche de l'objectif initial de 3 milliards.



Par ailleurs, Jefferies souligne que la marge sur l'aftermarket GTF se situe actuellement dans le bas de la fourchette à deux chiffres, mais devrait s'améliorer de 1 à 2 points cette année, portée par la hausse des volumes réparés et les hausses de prix.



Dans ce contexte, le broker maintient sa recommandation à "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours qui a été relevé à 210 dollars mi-janvier. RTX reste à leurs yeux bien positionné pour 2026, mais les perspectives de croissance dans l'activité de moteurs neufs (Commercial OE) apparaissent plus modestes, avec une croissance attendue seulement en milieu de fourchette à un chiffre.



Le titre RTX a franchit hier les 200$ pour la première fois de son histoire et affiche une progression de l'ordre de 10% depuis le début de l'année.