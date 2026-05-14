RTX accélère la production de radars de nouvelle génération en Floride

Le groupe américain renforce ses capacités industrielles pour accompagner la modernisation du contrôle aérien aux Etats-Unis, alors que le trafic aérien continue de croître.

RTX annonce l'extension de son site de Largo, en Floride, afin d'accélérer la production des radars de surveillance aérienne Condor Mk3 et ASR-XM développés par sa filiale Collins Aerospace. Le projet représente un investissement de 26,5 millions de dollars.



Ces équipements ont été sélectionnés par la FAA (l'autorité américaine de l'aviation civile), dans le cadre de la modernisation de l'espace aérien américain. Selon RTX, le trafic aérien aux Etats-Unis dépasse déjà 45 000 vols par jour et pourrait doubler d'ici 2040.



Les nouveaux radars visent à améliorer la détection et le suivi des appareils dans un environnement de plus en plus complexe, marqué par la hausse du trafic commercial, l'essor des drones, des vols militaires et des lancements spatiaux.



Le Condor Mk3 fonctionne comme un radar coopératif, en communiquant directement avec les transpondeurs des avions afin de fournir des données précises sur leur identité, leur altitude et leur position.



RTX souligne également que ces systèmes sont conçus pour maintenir leurs performances dans des conditions difficiles, notamment en cas de météo sévère ou d'interférences liées à la 5G et aux parcs éoliens.