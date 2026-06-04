RTX attendu en hausse après une analyse très positive de Jefferies
L'analyste relève son conseil de "conserver" à "achat" sur le titre et rehausse son objectif de cours de 210 à 220 USD, estimant que le groupe est désormais en mesure de mieux capitaliser sur la vigueur des marchés de l'aéronautique et de la défense. RTX est attendu en hausse de près de 3% à l'ouverture de Wall Street.
Jefferies rapporte avoir relevé d'environ 5% en moyenne ses prévisions de bénéfice par action pour 2026 à 2028 et considère que les perspectives de progression des marges sont encore insuffisamment reflétées dans la valorisation du titre.
L'analyste évoque notamment Collins Aerospace qui bénéficie d'une amélioration de l'excellence opérationnelle, tandis que Pratt & Whitney devrait profiter d'une meilleure tarification de ses moteurs et de la montée en puissance des activités de maintenance du programme GTF.
La note met également en avant le profil de croissance de Raytheon. Jefferies souligne que 75% des activités de cette division sont exposées aux capteurs et aux systèmes d'armement ("sensors & effectors"), des segments susceptibles d'afficher une croissance durable à deux chiffres grâce à l'augmentation des dépenses de défense américaines et internationales. Le broker estime même qu'à terme, cette dynamique pourrait soutenir des marges supérieures à 14%.
Jefferies anticipe par ailleurs une croissance organique moyenne des ventes de 7% par an jusqu'en 2028, accompagnée d'une amélioration progressive de la rentabilité dans les trois principales divisions du groupe. Le courtier voit ainsi un potentiel de hausse d'environ 20% du bénéfice par action à horizon 2028 si les objectifs de marges de moyen terme sont atteints.
Enfin, le broker met en avant la forte génération de trésorerie du groupe, avec plus de 9 MdsUSD de flux de trésorerie disponibles discrétionnaires attendus sur les trois prochaines années, offrant une flexibilité accrue pour le désendettement, les dividendes ou les rachats d'actions.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.