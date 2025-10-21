RTX entouré après un relèvement d'objectifs annuels

RTX bondit de presque 10% en début de séance à Wall Street, entouré après un relèvement par le groupe d'aéronautique et de défense de ses objectifs annuels, à l'occasion de la publication de ses résultats de troisième trimestre 2025.



Ainsi, il table désormais sur un BPA ajusté de 6,10 à 6,20 dollars sur l'ensemble de 2025, en hausse par rapport à 5,80-5,95 dollars en fourchette-cible précédente, et sur des revenus ajustés de 86,5 à 87 milliards de dollars, au lieu de 84,75 à 85,5 MdsUSD.



Au troisième trimestre, la maison-mère de Collins Aerospace, Pratt & Whitney et Raytheon a engrangé un BPA ajusté en hausse de 17% à 1,70 dollar, pour des revenus de 22,5 milliards de dollars (+13% en organique hors cessions).



'La solide exécution nous a permis d'enregistrer une croissance organique à deux chiffres des ventes dans les trois segments et notre sixième trimestre consécutif d'expansion de la marge sectorielle ajustée d'une année sur l'autre', souligne son PDG Chris Calio.



'Nous avons également reçu 37 MdsUSD de nouveaux contrats au cours du trimestre, ce qui reflète la forte demande mondiale pour nos produits et soutient la croissance à long terme de RTX', poursuit-il, revendiquant un carnet de commandes de 251 MdsUSD.