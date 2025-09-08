RTX indique que sa division Raytheon a remporté un contrat auprès de la marine américaine pour poursuivre la production du système d'arme rapproché Phalanx, contrat de 205 millions de dollars et dont les travaux se dérouleront jusqu'en 2029.
Canon à tir rapide, contrôlé par ordinateur et guidé par radar, Plalanx est capable de vaincre des missiles antinavires et d'autres menaces rapprochées. Il est installé sur toutes les classes de navires de combat de surface de l'US Navy et sur celles de 24 pays alliés des Etats-Unis.
'En janvier 2024, Phalanx a été déployé par l'USS Gravely pour détruire un missile houthi en mer Rouge quelques instants avant l'impact, sauvant la vie de plus de 300 marins à bord', met ainsi en avant le groupe d'aéronautique et de défense.
RTX gagne un nouveau contrat pour Phalanx avec l'US Navy
Publié le 08/09/2025 à 15:44
Partager
© Zonebourse.com - 2025
Partager