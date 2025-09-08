RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit : - aéronautique (34,8% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ; - systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (32,9% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ; - systèmes de navigation aérienne (32,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ; - autres (0,2%). Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (73,8%) et de services (26,2%). La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,9%), Europe (6,8%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,6%) et autres (5,5%).