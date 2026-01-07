RTX met en garde contre une "mini-offre" non sollicitée
RTX annonce avoir reçu un avis d'une "mini-offre" non sollicitée de la part de Tutanota pour acheter jusqu'à 500 000 de ses actions, une offre qui concerne moins de 0,04% des actions en circulation du groupe d'aéronautique et de défense.
La maison mère de Raytheon, Collins Aerospace et Pratt & Whitney souligne que le prix proposé par Tutanota, de 130 dollars par action, est environ 31,72% inférieur au cours de clôture de l'action RTX au 6 janvier, veille de cette publication.
RTX recommande donc à ses actionnaires de ne pas apporter leurs actions à cette offre, soulignant aussi qu'elle est soumise à de nombreuses conditions supplémentaires, notamment la capacité de Tutanota à obtenir un financement.
Les actionnaires de RTX ayant déjà apportés leurs actions sont avisés de pouvoir les retirer en suivant les procédures de retrait décrites dans les documents de l'offre Tutanota avant son expiration, actuellement prévue à 17h00 EST le 12 janvier.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (34,8% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (32,9% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (32,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,2%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (73,8%) et de services (26,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,9%), Europe (6,8%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,6%) et autres (5,5%).
