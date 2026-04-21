RTX relève ses objectifs 2026 après un 1er trimestre porté par la défense
RTX a publié des résultats du premier trimestre 2026 en nette hausse, portés par la progression de ses trois divisions. Le groupe a relevé sa prévision annuelle de chiffre d'affaires ajusté et de BPA ajusté, tout en confirmant son objectif de free cash flow. Le titre est attendu en légère hausse à l'ouverture de Wall Street, autour de 0,3%.
Au cours du 1er trimestre, RTX indique avoir enregistré un résultat net publié part du groupe de 2,06 MdsUSD, en hausse de 34% sur un an, nettement supérieur aux attentes (1673 MEUR). En données ajustées, le résultat net ressort à 2,42 MdsUSD, en hausse de 22%, soutenu par la croissance du résultat opérationnel ajusté dans les trois divisions ainsi que par une baisse des charges d'intérêts et d'impôt.
Le bénéfice par action publié s'est établi à 1,51 USD, en hausse de 32%, quand le consensus tablait sur 1,22 EUR. Le BPA ajusté ressort quant à lui en hausse de 21%, à 1,78 USD.
Le chiffre d'affaires du groupe a atteint 22,1 MdsUSD, en hausse de 9% en publié et de 10% en organique, nettement au-dessus du consensus qui ciblait 24,47 MdsUSD.
Les trois divisions en croissance
"RTX a enregistré un très bon début d'année 2026, avec une croissance organique du chiffre d'affaires et du résultat opérationnel ajusté dans ses trois segments, portée par notre attention constante à l'exécution et à la réalisation de notre carnet de commandes", a déclaré le PDG Chris Calio.
En effet, dans le détail, par division, Collins Aerospace a vu ses ventes progresser de 5% à 7,6 MdsUSD pour un résultat opérationnel ajusté de 1,3 MdUSD (+6%). De son côté, Pratt & Whitney a enregistré une hausse de 11% de son chiffre d'affaires à 8,2 MdsUSD, avec un résultat opérationnel ajusté en progression de 21% à 711 MUSD. Enfin, Raytheon a signé une meilleure dynamique de rentabilité, avec des ventes en hausse de 10% à 6,9 MdsUSD et un résultat opérationnel ajusté en progression de 25% à 845 MUSD, porté notamment par les systèmes de défense aérienne et terrestre et les munitions navales.
Le groupe enregistre un bénéfice avant impôts de 2,52 MdsUSD (+28%) là où le consensus attendait 2,18 MdsUSD. Enfin, le free cash flow ressort à 1309 MUSD (+65%), après 546 MUSD de dépenses d'investissement.
Le carnet de commandes total s'élevait à 271 MdsUSD à fin mars, dont 162 MdsUSD dans les activités civiles et 109 MdsUSD dans la défense.
Des objectifs relevés ou confirmés
RTX a profité de cette publication pour relever sa guidance 2026, ciblant désormais des ventes ajustées comprises entre 92,5 et 93,5 MdsUSD (vs 92 à 93 MdsUSD précédemment). Le groupe relève également son objectif de BPA ajusté à 6,70-6,90 USD, contre 6,60-6,80 USD précédemment, et confirme son objectif de free cash flow compris entre 8,25 et 8,75 MdsUSD. La prévision de croissance organique des ventes de 5% à 6% est par ailleurs maintenue.
Une publication solide selon Jefferies
Réagissant à cette publication, Jefferies confirme son conseil "conserver" sur le titre RTX, avec un objectif de cours inchangé à 210 USD. Le broker évoque une publication solide avec un BPA ajusté de 1,78 USD, nettement supérieur aux attentes, porté par une surperformance de l'ensemble des divisions.
La note salue aussi le relèvement des perspectives 2026, avec un BPA attendu en hausse de 1,5%, soutenu notamment par l'amélioration des profits chez Raytheon et une baisse des charges d'intérêt. D'après Jefferies, la dynamique opérationnelle reste bien orientée, avec une croissance organique des ventes de 10% au 1er trimestre et des marges en progression dans les trois segments clés.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (37,1% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (31,5% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (31,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,3%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (72,4%) et de services (27,6%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (84,4%), Europe (6,1%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,4%) et autres (5,9%).
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.