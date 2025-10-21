RTX a annoncé mardi une révision à la hausse de ses objectifs annuels pour 2025, portée par une forte demande dans ses divisions défense et maintenance. Le groupe anticipe désormais un chiffre d’affaires ajusté compris entre 86,5 et 87 milliards de dollars, contre une précédente estimation de 84,75 à 85,5 milliards, et un bénéfice par action ajusté allant de 6,10 à 6,20 dollars, au lieu de 5,80 à 5,95 dollars. Cette annonce a fait bondir l’action RTX de 10% à l’ouverture de Wall Street, après la publication de résultats trimestriels bien supérieurs aux attentes, avec un chiffre d’affaires de 22,48 milliards de dollars et un bénéfice par action ajusté de 1,70 dollar.
La division Raytheon, spécialisée dans les systèmes de défense, a vu ses ventes progresser de 10%, tirées par la demande accrue pour les systèmes Patriot, largement sollicités dans les conflits en Ukraine et au Moyen-Orient. Côté civil, la pénurie persistante d’avions neufs stimule l’activité de maintenance, notamment au sein de Collins Aerospace (+8%) et Pratt & Whitney (+16%), qui équipe les Airbus A320neo. RTX, qui avait précédemment revu ses prévisions à la baisse en raison de l’impact estimé des droits de douane (500 millions de dollars), semble désormais en mesure d’absorber cette pression tarifaire. Le groupe a précisé ne pas être concerné par les discussions autour d’une éventuelle prise de participation publique dans des entreprises de défense.
RTX Corporation figure parmi les leaders mondiaux de l'aéronautique et de la défense. Le CA par secteur d'activité se répartit comme suit :
- aéronautique (34,8% ; Pratt & Whitney) : conception et fabrication de moteurs d'avions civils et militaires, turbines à gaz, moteurs-fusées et systèmes de propulsion ;
- systèmes de missiles et systèmes intégrés de défense aérienne et antimissile (32,9% ; Raytheon) : conception et fabrication de systèmes d'armes, missiles, munitions, projectiles, systèmes de radars, équipements de contrôle et de surveillance, systèmes de communication, d'information, de détection et d'imagerie, etc. ;
- systèmes de navigation aérienne (32,1% ; Collins Aerospace) : production de systèmes électriques, électroniques et mécaniques pour aéronefs (compresseurs, contrôle d'avion, etc.), hélicoptères civils et militaires, etc. ;
- autres (0,2%).
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de produits (73,8%) et de services (26,2%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (83,9%), Europe (6,8%), Asie-Pacifique (3,2%), Afrique du Nord et Moyen Orient (0,6%) et autres (5,5%).
