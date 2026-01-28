L'équipementier de défense américain vient de franchir une étape stratégique en Europe de l'Est avec sa filiale Raytheon en signant ce contrat, d'une valeur de 197 millions de dollars, portant sur la livraison de sept systèmes de reconnaissance intégrant de l'IA et de l'apprentissage automatique pour le traitement d'images à longue portée, de jour comme de nuit.

Selon Dan Theisen, président des produits et solutions avancés, ce système permet de "déjouer les camouflages et les leurres en temps quasi réel".

Compatible avec divers vecteurs tels que les chasseurs de nouvelle génération ou les drones, cette technologie vise à renforcer la surveillance de zones étendues. Les travaux, centralisés dans le Massachusetts, devraient s'achever d'ici août 2031, consolidant ainsi le carnet de commandes à long terme du groupe.