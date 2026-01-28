RTX signe un contrat de 197 MUSD pour la reconnaissance aérienne en Pologne

Ce nouveau marché porte sur la fourniture du système de reconnaissance multispectral MS-110 aux forces aériennes polonaises, faisant de Varsovie le premier membre de l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord (OTAN) à adopter cette technologie.

L'équipementier de défense américain vient de franchir une étape stratégique en Europe de l'Est avec sa filiale Raytheon en signant ce contrat, d'une valeur de 197 millions de dollars, portant sur la livraison de sept systèmes de reconnaissance intégrant de l'IA et de l'apprentissage automatique pour le traitement d'images à longue portée, de jour comme de nuit.



Selon Dan Theisen, président des produits et solutions avancés, ce système permet de "déjouer les camouflages et les leurres en temps quasi réel".



Compatible avec divers vecteurs tels que les chasseurs de nouvelle génération ou les drones, cette technologie vise à renforcer la surveillance de zones étendues. Les travaux, centralisés dans le Massachusetts, devraient s'achever d'ici août 2031, consolidant ainsi le carnet de commandes à long terme du groupe.