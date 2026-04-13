Alors que Nvidia tente de se diversifier sur l'ensemble de la chaîne de valeur des semi-conducteurs et de verrouiller un peu plus sa position dominante, le groupe a surtout franchi une étape conceptuelle décisive : il ne vend plus seulement des puces, il vend une architecture complète. Rubin, lancé début janvier 2026 puis détaillé au printemps avec le Vera Rubin POD, incarne ce basculement. Nvidia ne raisonne plus à l'échelle d'un GPU, mais à celle d'un supercalculateur modulaire composé de plusieurs briques étroitement co-conçues : CPU Vera, GPU Rubin, NVLink 6, ConnectX-9, BlueField-4, Spectrum-6 et toute l'infrastructure de rack qui les relie. L'enjeu n'est plus simplement d'ajouter de la puissance brute, mais de faire travailler ensemble calcul, réseau, stockage, alimentation et refroidissement comme un seul organisme.

C'est précisément là que le PCB (Printed Circuit Board), ou circuit imprimé, change de statut. Longtemps perçu comme une pièce discrète, presque banale, de l’électronique, il devient dans l’IA moderne un actif de performance. Car lorsque Nvidia augmente la densité de calcul, la bande passante interne et le nombre d’interconnexions dans Rubin, la qualité du support qui transporte le signal devient critique. Dans l'architecture Vera Rubin POD, Nvidia met d’ailleurs en avant une logique rack-scale beaucoup plus poussée, avec plusieurs systèmes spécialisés intégrés dans un même ensemble et une troisième génération d’architecture MGX pensée pour la circulation de volumes massifs de données à faible latence. À ce niveau, le matériau du PCB n’est plus un simple détail industriel : il devient l’une des conditions de bon fonctionnement de la machine.

Rubin est important parce qu’il pousse l'industrie vers une informatique plus distribuée, plus dense et plus exigeante. Nvidia parle d'IA agentique, c’est-à-dire de systèmes qui raisonnent en plusieurs étapes, manipulent de longs contextes, appellent des outils, exécutent du code et multiplient les échanges entre GPU, CPU, mémoire et stockage. Pour absorber cette charge, Rubin ne se contente pas d’un GPU plus rapide : la plateforme assemble plusieurs types de racks spécialisés au sein d’un seul supercalculateur, avec une architecture conçue pour la résilience, l’efficacité énergétique et la rapidité de déploiement. Plus cette architecture monte en gamme, plus les contraintes de transmission du signal deviennent sévères.

C’est ici qu'intervient l’ELL, pour Extreme Low Loss. En langage simple, il s'agit de matériaux de très haute qualité conçus pour laisser passer des signaux très rapides avec un minimum de pertes. Quand un signal circule sur une carte électronique, une partie de son énergie se dissipe naturellement sous forme de chaleur. Plus les fréquences et les débits augmentent, plus ce phénomène devient pénalisant. Les matériaux ELL réduisent cette perte de transmission, améliorent la stabilité du signal, limitent l’échauffement et contribuent à réduire la consommation électrique du système. C’est exactement ce que recherchent les infrastructures IA modernes, où la performance ne dépend plus seulement des puces, mais aussi de la capacité du système à faire circuler proprement des volumes gigantesques de données.

L'industrie suit désormais une hiérarchie de plus en plus claire entre matériaux standard, Low Loss, Very Low Loss, Ultra Low Loss et Extreme Low Loss. Cette montée en gamme n’a rien d’un raffinement théorique : elle répond à une contrainte physique. Plus l’architecture devient dense, plus les liens internes sont rapides, plus il faut des matériaux capables de préserver l’intégrité du signal. L’ELL n’est donc pas un luxe pour ingénieurs tatillons. C’est le ticket d’entrée des infrastructures IA les plus avancées.

L'idée devient encore plus intéressante avec la prochaine étape de Rubin. Le marché anticipe déjà que Rubin Ultra, puis les plateformes suivantes, exigeront des matériaux encore plus performants sur des pièces clés comme les backplanes et les cartes réseau. C’est logique : plus Nvidia pousse son architecture vers le rack entier, plus la qualité des interconnexions internes devient un avantage concurrentiel. En bourse, ce type de mutation profite rarement seulement au donneur d’ordre. Elle profite aussi, parfois surtout, aux fournisseurs qui maîtrisent les matériaux indispensables à cette montée en performance.

Et dans cette technologie, deux-trois sociétés taïwanaises sortent du lot :

Taiwan Union Technology , d’abord, parce qu’elle est déjà très avancée dans les matériaux haut de gamme.

ITEQ , ensuite, parce que son exposition à l’infrastructure est massive et que son portefeuille produits couvre précisément les segments où la valeur se concentre aujourd’hui : les matériaux high speed, high frequency et low loss. Si Rubin accélère la migration vers des architectures plus denses et plus rapides, ITEQ est l’un des noms les plus logiques pour en capter les retombées.

Il faut ajouter un troisième nom : Elite Material . Moins discret qu’il n’y paraît, le groupe est lui aussi un acteur clé des laminés haut de gamme. Pour qui cherche une exposition plus large au thème des matériaux critiques pour serveurs IA, il constitue une autre porte d’entrée crédible.

Rubin n'est donc pas seulement une histoire de puissance de calcul. C'est une histoire d’infrastructure, et même de physique appliquée à l’infrastructure. Dans ce nouveau monde, la valeur remonte vers ceux qui permettent à la machine de tenir ses promesses réelles, pas théoriques. Les fabricants de matériaux PCB haut de gamme, longtemps cantonnés au second plan, pourraient bien devenir quelques-uns des gagnants les plus propres de la prochaine jambe de l’IA.