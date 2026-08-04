Rubin Ultra rattrapée par les contraintes de mémoire, selon TrendForce
Alors que la demande de puissance de calcul continue d'accélérer, les contraintes d'approvisionnement en mémoire commencent à influencer directement la conception des prochaines générations de processeurs d'intelligence artificielle.
Selon TrendForce, Nvidia étudierait plusieurs configurations pour Rubin Ultra, dont certaines reposeraient sur huit couches de HBM au lieu des douze couches de HBM4e initialement envisagées. La décision finale n'a pas encore été arrêtée, mais cette réflexion montre que la disponibilité de la mémoire devient aussi déterminante que les performances du GPU lui-même.
En réduisant la quantité de HBM intégrée à chaque accélérateur, Nvidia pourrait produire davantage de systèmes à partir d'une offre de composants limitée et mieux répondre à la demande soutenue des hyperscalers. Ce compromis pourrait néanmoins réduire la capacité mémoire disponible et peser sur les performances des charges de travail les plus exigeantes, au moment où les modèles d'IA nécessitent des volumes croissants de données et de calcul.
Pour les investisseurs, la principale implication concerne toutefois les fabricants de mémoire avancée. TrendForce anticipe une progression de 50% à 60% des volumes de bits HBM en 2027, qui pourrait malgré tout rester insuffisante face aux besoins de l'industrie. Les difficultés de validation et de montée en rendement des composants HBM4e à douze couches devraient également prolonger la rareté des produits les plus performants.
Dans un marché où les livraisons de serveurs d'IA devraient encore fortement progresser en 2026, cette tension pourrait préserver le pouvoir de fixation des prix de SK Hynix, Samsung Electronics et Micron. La note de TrendForce renforce ainsi l'idée que la mémoire devient l'un des principaux goulets d'étranglement du cycle d'investissement dans l'IA, avec une part croissante de la valeur susceptible de migrer des concepteurs de GPU vers leurs fournisseurs de HBM.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.