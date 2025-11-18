Rubis indique avoir été condamné lundi à une amende de 64 240 000 euros, solidairement avec sa filiale Rubis Énergie, ainsi qu'à une amende de 430 000 euros, solidairement avec son ancienne filiale Rubis Terminal, par l'Autorité de la concurrence.

Cette décision sanctionne plusieurs acteurs pour une entente anticoncurrentielle dans l'approvisionnement, du stockage et de la distribution de carburants en Corse entre 2016 et 2022. Le montant total des sanctions prononcées s'élève à 187 490 000 euros.

Se disant 'consterné par la teneur de la décision' et 'réfutant avec fermeté les pratiques reprochées par l'Autorité', Rubis réitère son engagement à 'se conformer pleinement à l'ensemble des réglementations applicables, notamment au droit de la concurrence'.