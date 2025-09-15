C'est la semaine des banques centrales !

La semaine commence sous le signe des banques centrales, continue avec des banques centrales, et se termine avec des banques centrales. Pendant que Jerome Powell repasse son costume de funambule, la France a été punie par l'agence de notation crédit Fitch pour avoir égaré sa boussole budgétaire et éclusé trop de premiers ministres en un temps record.