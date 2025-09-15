Rubis et Eutelsat flambent en bourse, S4 Capital et Virbac déçoivent encore
AO World bondit après relèvement de prévisions et rachat d'actions, Rubis profite d'un intérêt de CVC et Trafigura, et Worldline nomme un nouveau directeur financier. RTL et Eutelsat s'apprécient, tandis que Virbac déçoit et S4 Capital s'effondre. AstraZeneca recule après une dégradation, Orsted chute avec une forte décote sur son augmentation de capital.
Actions en hausse
- AO World (+12%) : le groupe revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices et annonce un rachat d'actions. Des chiffres qui résonnent avec ceux du concurrent Currys, ressortis plus solides que prévu la semaine dernière.
- Eutelsat (+8%) : le contexte reste porteur pour le groupe satellitaire européen, qui revient au centre du jeu souverain après des années de disette. L'écosystème confirme son renforcement puisqu'Airbus a indiqué que le projet de coentreprise satellitaire avec Leonardo et Thales est bien engagé.
- RTL Group (+8%) : le groupe allemand a fait le point sur son programme de rachat d'actions, en précisant que le prix d'achat définitif des titres a été fixé à 37,85 EUR par action, soit tout en haut de la fourchette communiquée à l'époque de l'annonce.
- Rubis (+7%) : la société française grimpe après que Bloomberg a rapporté vendredi que le géant du private equity CVC et le groupe de matières premières Trafigura étaient séparément intéressés par le rachat du distributeur français de carburants. En parallèle, Bernstein démarre le suivi à surperformance avec un objectif de cours de 38,70 EUR.
- Worldline (+6%) : l'entreprise a annoncé la nomination au poste de directeur financier de Srikanth Seshadri, jusqu'ici directeur du trésor et du financement du groupe Alstom. Une bonne pioche pour le groupe confronté à un défaut de crédibilité financière, après une série de déceptions sur les résultats et des nouvelles sulfureuses en provenance de certaines de ses filiales.
- J Sainsbury (+5,5%) : le distributeur a mis fin aux négociations de vente d’Argos à JD.com, jugeant les nouvelles conditions proposées défavorables pour ses parties prenantes. Le groupe reste focalisé sur sa stratégie "Next Level" et vise 1 milliard de livres de bénéfice opérationnel pour l’exercice 2025/2026, confirmant ainsi les annonces antérieures.
- Kering (+3,7%) : le marché continue à faire grimper le dossier, qui a déjà repris beaucoup de terrain après ses planchers récents. Pour l'équipe de recherche de Bernstein, c'est typique des valeurs du luxe en difficulté, où l'espoir d'un redressement suffit à faire grimper le cours. Le broker voit toutefois d'un bon œil la nomination de Luca De Meo comme nouveau directeur général et l'arrivée de Demna Gvasalia à la tête de la création de Gucci.
- Dassault Aviation (+3%) : JP Morgan reste à une recommandation neutre avec un objectif de cours relevé de 280 à 325 EUR. Plus généralement, le contexte de la semaine est favorable aux actions de la défense, dans la mesure où rien ne se passe entre la Russie et l'Ukraine en matière de négociations.
Actions en baisse
- S4 Capital (-12%) : le groupe publicitaire britannique enfile les avertissements comme des perles. Les prévisions annuelles ont été abaissées en raison de "l'incertitude persistante qui pèse sur l'ensemble des marchés".
- Virbac (-6%) : une fois de plus, les résultats du groupe vétérinaire manquent de constance. La performance a été grevée par quelques accrocs, même si certains sont éphémères. Les investisseurs sont un peu déçus et punissent le dossier.
- AstraZeneca (-3%) : le groupe a gelé un investissement au Royaume-Uni et subit l'effet d'une recommandation abaissée. Handelsbanken passe d'acheter à conserver avec un objectif de cours réduit de 1800 SEK à 1625 SEK.
- Orsted (-2%) : le géant danois des éoliennes a été forcé de proposer un ticket d'entrée à 66,6 DKK pour son augmentation de capital géant de 9,4 milliards de dollars. Une décote de 67% sur le cours de clôture de vendredi. Cela ne surprend pas tellement le marché, mais cela illustre la difficulté qu'il y a à séduire des investisseurs dans le contexte actuel.