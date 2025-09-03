Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Rubis, titre figurant dans ses 'convictions Midcap', avec un objectif de cours maintenu à 34 euros, estimant que le groupe devrait publier des résultats semestriels encourageants le mardi 9 septembre après Bourse.
Selon le bureau d'études, le groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie devrait dévoiler un EBITDA de 358 millions d'euros pour le premier semestre 2025, et est bien placé pour atteindre son objectif annuel de 710-760 MEUR.
'Nous nous attendons à ce que cette publication semestrielle confirme le profil défensif de Rubis', affirme l'analyste, rappelant que son modèle économique se révèle historiquement solide face aux aléas de la conjoncture mondiale.
'La montée en puissance d'actionnaires au profil activiste (dont Patrick Molis qui détient 9% du capital et vient de rentrer au conseil de surveillance) pourrait également orienter la stratégie vers davantage de création de valeur à court terme', poursuit-il.
35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ;
- production d'électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%).
Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).