Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Rubis, titre figurant dans ses 'convictions Midcap', avec un objectif de cours maintenu à 34 euros, estimant que le groupe devrait publier des résultats semestriels encourageants le mardi 9 septembre après Bourse.

Selon le bureau d'études, le groupe spécialisé dans le domaine de l'énergie devrait dévoiler un EBITDA de 358 millions d'euros pour le premier semestre 2025, et est bien placé pour atteindre son objectif annuel de 710-760 MEUR.

'Nous nous attendons à ce que cette publication semestrielle confirme le profil défensif de Rubis', affirme l'analyste, rappelant que son modèle économique se révèle historiquement solide face aux aléas de la conjoncture mondiale.

'La montée en puissance d'actionnaires au profil activiste (dont Patrick Molis qui détient 9% du capital et vient de rentrer au conseil de surveillance) pourrait également orienter la stratégie vers davantage de création de valeur à court terme', poursuit-il.