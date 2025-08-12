Rubis : UBS au-dessus des 5%

UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 7 août, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis, au résultat d'une acquisition d'actions hors marché.



Par la suite de ce franchissement de seuils, l'établissement financier helvétique a précisé détenir 5.325.020 actions Rubis représentant autant de droits de vote, soit 5,15% du capital et des droits de vote du distributeur de produits énergétiques.