UBS Group a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 26 août, directement et par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Rubis et détenir 0,02% du capital et des droits de vote de cette société.
L'établissement financier helvétique explique que ce franchissement de seuils résulte d'une cession, hors marché, d'actions du distributeur de produits énergétiques, cession au résultat de laquelle l'exemption de trading s'applique pour le déclarant.
35 ans pour apporter au plus grand nombre un accès pérenne et fiable à l'énergie. Le groupe s'est diversifié dans la production d'électricité renouvelable pour s'adapter aux évolutions de la demande et aux enjeux climatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- distribution d'énergies (99,3% ; Rubis Energie) : distribution de carburants, de fiouls, de lubrifiants, de gaz liquéfiés et de bitumes. L'activité est assurée en Europe, en Afrique et aux Caraïbes au travers de 1 143 stations-service. En outre, le groupe propose des prestations de services logistiques qui regroupe le négoce-approvisionnement, l'activité de raffinage et le transport maritime ;
- production d'électricité renouvelable (0,7% ; Rubis Photosol) : développement, financement, exploitation et maintenance de grandes installations photovoltaïques au sol, en ombrières et d'installations sur toitures pour les professionnels. En outre, Rubis détient une participation de 17,2% dans HDF Energy, un groupe international spécialisé dans le développement de projets de centrales d'hydrogène-électricité.
La répartition géographique du CA est la suivante : Europe (13%), Caraïbes (49,1%) et Afrique (37,9%).
Le 16 octobre 2024, Rubis a finalisé la cession de sa participation de 55% dans la joint-venture Rubis Terminal (stockage de produits liquides en vrac).