La start-up américaine Runway a présenté lundi Gen 4.5, son nouveau modèle d’intelligence artificielle capable de générer des vidéos haute définition à partir de simples descriptions textuelles. Ce modèle se hisse en tête du classement indépendant Video Arena, devant Veo 3 d'Alphabet et Sora 2 Pro d’OpenAI, grâce à des rendus jugés plus réalistes, fluides et respectueux des lois physiques et des mouvements humains. Le benchmark repose sur des comparaisons à l’aveugle entre vidéos générées, évaluées par des votants sans information sur leur origine.

Avec une équipe d’une centaine de personnes, Runway parvient à rivaliser avec les géants technologiques valorisés à plusieurs milliers de milliards de dollars. Son PDG, Cristóbal Valenzuela, y voit la preuve qu’innovation et agilité peuvent encore triompher sur un marché dominé par quelques acteurs majeurs. La start-up, fondée en 2018 et valorisée à 3,55 milliards de dollars selon PitchBook, figure cette année dans la liste Disruptor 50 de CNBC. Elle fournit ses solutions à une large clientèle allant des studios de production aux créateurs indépendants.

Le modèle Gen 4.5, surnommé "David" en interne, sera accessible à l’ensemble des clients de Runway d’ici la fin de la semaine via sa plateforme, son API et certains partenaires. Ce lancement inaugure une nouvelle phase d’innovations pour la société, qui mise sur l’optimisation et la recherche pour rester compétitive. Runway entend s’imposer comme une alternative crédible aux géants de l’IA et milite pour un écosystème plus ouvert, à l’abri d’une concentration excessive des technologies génératives.