Outre RWE et l'Agence fédérale allemande pour l'innovation, des investisseurs renommés d'Europe, des États-Unis, d'Asie et de la région du Golfe ont également participé au tour de financement.
"L'Allemagne a d'excellentes chances de conserver et d'étendre davantage le rôle de premier plan qu'elle joue actuellement dans la fusion nucléaire sur le marché compétitif mondial" indique le groupe.
Focused Energy participe à l'appel à projets actuel du gouvernement allemand pour un hub de fusion laser. Le site Biblis pourrait jouer un rôle clé dans le développement ultérieur de la technologie de fusion en Allemagne.
Dr Markus Krebber, DG DE RWE : " Grâce à son excellent écosystème de recherche et à des start-ups innovantes telles que Focused Energy - l'une des entreprises leaders dans le domaine de la fusion laser - l'Allemagne est bien placée pour jouer un rôle de premier plan à l'échelle mondiale dans la fusion nucléaire. "
Markus Krebber est président-directeur général de RWE AG et président du conseil de surveillance de RWE Supply & Trading GmbH. Il est membre du conseil d'administration de RWE Pensionsfonds AG, RWEST Middle East Holdings BV, RWE Generation SE, RWE Power AG, RWE Renewables GmbH et Pearl Petroleum Co., Ltd. Auparavant, M. Krebber a été employé en tant que membre du conseil de surveillance par innogy SE, directeur de division par Commerzbank AG, membre du conseil de surveillance par Commerz Real AG et membre du conseil de surveillance par Eurohypo AG /Old/. Il a obtenu un diplôme d'études supérieures de l'université d'Indiana en Pennsylvanie, un MBA de l'université d'Indiana en Pennsylvanie et un doctorat de la Humboldt-Universitt zu Berlin.
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.