RWE a commencé la construction de deux grands parcs éoliens en Italie

Le parc éolien de Serra Palino de 47 MW est situé dans la province de Foggia, dans la région des Pouilles, et sera composé de huit turbines de 5,9 MW.



Pour le parc éolien de 45 MW de Venusia, situé dans la province de Potenza dans la région de Basilicate, RWE installera huit turbines de 5,6 MW.



RWE exploite 17 parcs éoliens terrestres en Italie, d'une capacité installée combinée de 598 MW, soit suffisamment pour alimenter plus de 500 000 foyers italiens en électricité verte chaque année.



En plus de ses derniers parcs éoliens terrestres, RWE construit actuellement ses premières centrales agri-photovoltaïques à l'échelle commerciale Morcone (9,8 MWac) et Acquafredda (9,3 MWac) dans la région de Campanie.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Une fois mis en service, ces projets seront en mesure de fournir de l'électricité verte à plus de 83 000 foyers italiens. L'énergie éolienne terrestre est la pierre angulaire de la transition énergétique de l'Italie, et pour cause : elle est propre, mature et abordable'.