RWE a émis avec succès sa deuxième obligation verte en dollars

RWE a émis avec succès sa deuxième obligation verte en dollars américains pour un montant total de 2 milliards de dollars. Le carnet d'ordres a été sursouscrit plus de 5 fois.



L'obligation a été émise en deux tranches de 1 milliard de dollars américains d'une durée de 10 ans et de 1 milliard de dollars américains d'une échéance de 30 ans, respectivement.



Pour la première tranche, le rendement à l'échéance s'élève à 5,195 %, sur la base d'un coupon de 5,125 % par an et d'un prix d'émission de 99,459 %.



Pour la deuxième tranche, le rendement à l'échéance s'élève à 5,921 %, sur la base d'un coupon de 5,875 % par an et d'un prix d'émission de 99,358 %.



Il s'agit du deuxième placement d'obligations vertes en dollars américains de RWE, après sa première obligation verte en dollars américains en 2024. RWE prévoit d'émettre en moyenne 3,0 à 3,5 milliards d'obligations libellées en devises.



L'entreprise a l'intention d'utiliser le produit net pour financer son programme d'investissement conformément à son cadre de financement vert 2023.