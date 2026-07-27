RWE a finalisé avec succès l'acquisition de participations dans Amprion

RWE a finalisé avec succès l'acquisition de participations indirectes dans Amprion moins de cinq semaines après l'annonce de l'opération.



En acquérant des parts indirectes auprès de cinq actionnaires de M31, RWE a porté sa participation totale dans Amprion à 55%.



Le prix d'achat global pour l'ensemble des acquisitions s'élève à 3,6 milliards d'euros. L'opération a été intégralement financé par l'augmentation de capital réalisée avec succès le 22 juin.



Amprion est l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport d'électricité en Allemagne ; il exploite le réseau de transport dans le coeur économique du pays, couvrant sept Länder et desservant environ 29 millions de personnes.



L'entreprise prévoit d'importants investissements pour étendre le réseau au cours de la prochaine décennie.



D'ici 2031, RWE prévoit d'investir 6,5 milliards d'euros dans l'extension du réseau au titre de sa participation dans Amprion.