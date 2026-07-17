RWE a franchi une étape importante dans la construction du plus grand parc éolien offshore du Danemark

RWE a franchi une étape importante dans la construction du parc éolien offshore Thor de 1,1 gigawatt après avoir installé avec succès la moitié des 72 turbines au large de la côte ouest du Danemark, près du Jutland.

Chaque turbine individuelle du fabricant Siemens Gamesa a une capacité allant jusqu'à 15 mégawatts, se situe à environ 148 mètres au-dessus du niveau de la mer.



Les 36 éoliennes restantes seront installées d'ici la fin de 2026, avec des essais et une mise en service complète attendus d'ici le printemps 2027.



Une fois pleinement opérationnel, Thor sera capable de produire suffisamment d'électricité verte pour approvisionner l'équivalent de plus d'un million de foyers danois.



Thor sera le premier parc éolien offshore au monde à utiliser 36 tours de turbines en acier à réduction de carbone de Siemens Gamesa. De plus, 40 turbines disposeront d'un total de 120 pales de rotor recyclables.



Le parc éolien offshore de Thor est un projet conjoint entre RWE (51%) et Norges Bank Investment Management (49%). RWE est responsable de la construction et des opérations tout au long du cycle de vie de Thor.



Tobias Keitel, Directeur Technique de RWE Offshore Wind : "A chaque turbine que nous installons, nous nous rapprochons de la livraison du plus grand parc éolien offshore du Danemark. Notre objectif est désormais d'achever les travaux de construction et de mettre Thor en exploitation commerciale complète d'ici 2027."