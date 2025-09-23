RWE a franchi une étape importante dans le stockage d'énergie par batterie

RWE Renewables Australia a franchi une étape importante dans la transition énergétique avec l'enregistrement réussi du premier système de stockage d'énergie par batterie (BESS) de huit heures, situé à la ferme solaire de Limondale près de Balranald en Nouvelle-Galles du Sud.



La BESS de Limondale, composée de 144 Tesla Megapacks, a une capacité de plus de 50 mégawatts (MW) et 400 mégawattheures (MWh), ce qui en fait la batterie à l'échelle du réseau la plus longue du pays.



Le projet a été le premier bénéficiaire d'un accord de service énergétique à long terme (LTESA) dans le cadre de l'appel d'offres pour le stockage de longue durée de la Nouvelle-Galles du Sud.



Une fois pleinement opérationnel, le BESS de Limondale stockera l'énergie renouvelable excédentaire générée pendant la journée et l'enverra dans le réseau lorsque la demande est élevée, améliorant ainsi la stabilité du réseau et permettant une plus grande utilisation des énergies renouvelables dans le mix énergétique.



Daniel Belton, DG de RWE Renewables Australia : ' L'enregistrement du BESS de Limondale marque un moment décisif pour le stockage par batterie de longue durée en Australie. Le stockage par batterie est un élément clé de la transition énergétique. Avec des projets comme Limondale BESS, RWE contribue à libérer la pleine valeur de la production d'énergie renouvelable en veillant à ce que l'énergie soit disponible au moment où elle est le plus nécessaire'.