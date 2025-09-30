RWE a inauguré sa ferme solaire de Pierrières en Charente-Maritime

RWE a officiellement inauguré sa ferme solaire de Pierrières, située sur la commune d'Ardillières en Charente-Maritime, en France.



Réparti sur quatre parcelles couvrant un total de 3,6 hectares, le parc solaire comprend 7 420 panneaux pour une capacité installée combinée de 3,37 MWac.



Il produira suffisamment d'électricité verte pour couvrir les besoins annuels d'environ 1 500 ménages, y compris le chauffage.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Livré en moins de cinq ans - du développement à l'achèvement de la construction et de la mise en service -, ce projet démontre nos capacités opérationnelles et l'excellente collaboration avec les acteurs locaux qui s'est établie tout au long de son développement. '