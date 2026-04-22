RWE a prolongé son partenariat stratégique avec ZITON, un fournisseur spécialisé en opérations et services de maintenance pour les navires de levage pour l'éolien offshore, de trois années supplémentaires.
ZITON continuera ainsi à fournir à l'activité éolienne offshore de RWE des navires jack-up à partir de 2027. L'accord à long terme couvre les navires, les services de levage et auxiliaires.
La prolongation de l'accord, initialement signé en 2023, renforcera encore l'exploitation du portefeuille éolien offshore existant et en croissance de RWE au Royaume-Uni et en Europe continentale.
Thomas Michel, directeur des opérations RWE Offshore Wind : " En prolongeant notre partenariat stratégique, nous renforcerons encore la flexibilité et l'efficacité, réduirons les temps de réponse et minimiserons les pertes de revenus sur l'ensemble de notre portefeuille - tout en renforçant nos solides performances en matière de sécurité. "
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.