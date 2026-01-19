RWE a signé un accord de fourniture pour le gaz naturel liquéfié avec Texas LNG

RWE Supply & Trading et Texas LNG Brownsville ont signé un accord de fourniture de 20 ans pour le gaz naturel liquéfié des États-Unis.



Le GNL sera fourni depuis Texas LNG, une installation d'exportation de GNL que Glenfarne construira dans le port de Brownsville, Texas. Les livraisons peuvent être expédiées par RWE vers des sites en Europe et dans le monde entier.



L'accord d'approvisionnement et d'achat avec Texas LNG constitue le deuxième contrat d'approvisionnement à long terme de RWE pour le GNL des États-Unis.



En 2022, RWE et Sempra Infrastructure ont signé un contrat d'approvisionnement de 15 ans pour environ 2,25 millions de tonnes annuelles de GNL.



Le GNL sera fourni depuis le terminal de GNL de Port Arthur au Texas, dont les opérations devraient commencer en 2027.



Jacob Meins, directeur commercial origination chez RWE Supply & Trading : " En sécurisant un million de tonnes de GNL par an pour notre portefeuille international, ce partenariat renforce non seulement notre position à l'échelle mondiale, mais soutient également la sécurité de l'approvisionnement en Europe. "