RWE a signé un nouvel accord d'achat d'électricité avec Meta au Texas
RWE et Meta ont annoncé la signature d'un nouvel accord d'achat d'électricité (AAE) à long terme pour l'électricité produite par la centrale solaire Rabbit's Foot de 298 mégawatts (MWac), située dans le nord-est du Texas.
La construction du projet Rabbit's Foot, dans le comté de Bowie au Texas, a débuté en début d'année.
Une fois opérationnelle, l'énergie produite par Rabbit's Foot permettra à Meta d'atteindre son objectif d'alimenter ses opérations à 100 % en énergie propre. La mise en service commerciale de la centrale solaire Rabbit's Foot est prévue pour fin 2027.
RWE et Meta ont déjà signé des AAE pour des projets totalisant 574 mégawatts (MW), dont la centrale solaire Emily de 274 MW dans l'Illinois, la centrale solaire Lafitte de 100 MW en Louisiane et la centrale solaire Waterloo de 200 MW au Texas.
Avec Rabbit's Foot Solar, les deux entreprises ont désormais signé des accords totalisant 872 MW au cours des deux dernières années.
Ingmar Ritzenhofen, directeur commercial de RWE Americas : " Cet accord pour le projet solaire Rabbit's Foot illustre comment la collaboration peut générer une croissance économique significative et des retombées positives pour la communauté."
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.