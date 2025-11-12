RWE a publié ce matin un résultat net ajusté de 1,28 milliard d'euros au titre des neuf premiers mois de 2025, en recul de 22% par rapport aux 1,64 milliard d'euros enregistrés un an plus tôt.

Le bénéfice ajusté par action s'établit à 1,76 EUR (vs 2,21 EUR un an plus tôt) mais représente déjà plus de 80% de l'objectif annuel de 2,10 EUR.



RWE enregistre un EBITDA ajusté de 3,476 milliards d'euros, en baisse de 13% sur un an. Ce recul s'explique par la normalisation attendue des revenus de la division Flexible Generation, le repli des activités de trading et des conditions de vent défavorables en Europe, partiellement compensés par la mise en service de nouveaux actifs solaires et éoliens.



Segment par segment, l'EBITDA ajusté d'Offshore Wind a chuté de 15% à 915 MEUR, tandis que la division Onshore Wind/Solar progresse de 25% à 1242 MEUR grâce à de nouvelles capacités et à de meilleurs prix sur certains marchés américains.



Le segment Flexible Generation recule quant à lui de 27% à 1058 MEUR, malgré un gain exceptionnel de 225 MEUR lié à la cession d'un projet de centre de données au Royaume-Uni. Supply & Trading enregistre une baisse marquée de 68%, à 150 MEUR.



Sur le plan financier, RWE affiche une dette nette de 15,7 milliards d'euros au 30 septembre, en hausse sur neuf mois en raison d'investissements nets de 4,6 milliards d'euros dans son portefeuille, tout en maintenant un levier financier maîtrisé sous le seuil de 3,0 fois l'EBITDA.



'Nous sommes satisfaits des résultats des neuf premiers mois. Nous confirmons nos prévisions pour l'exercice en cours ainsi que nos objectifs à horizon 2030. Le boom de l'intelligence artificielle alimente la demande mondiale en électricité, ce qui constitue une excellente perspective pour notre activité', a commenté Michael Müller, directeur financier de RWE.



Pour l'ensemble de l'exercice 2025, RWE confirme son objectif d'un EBITDA ajusté compris entre 4,55 et 5,15 milliards d'euros et d'un résultat net ajusté entre 1,3 et 1,8 milliard d'euros. Le groupe prévoit de relever son dividende annuel à 1,20 EUR par action et maintient ses ambitions à moyen terme d'un BPA ajusté de 3 EUR en 2027 et 4 EUR en 2030.



Pierre-Alexandre Ramondenc, chargé du dossier chez AlphaValue, estime que ses résultats sont conformes aux estimations et qu'ils confirment les prévisions pour l'exercice 2025. Aussi, 'nous n'anticipons aucune réaction significative du marché suite à cette publication', indique-t-il.



Les investisseurs se montrent néanmoins plus enthousiastes : le titre gagnait près de 3,3% à Francfort peu avant 10h.