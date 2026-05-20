RWE construit un nouveau parc solaire et une nouvelle installation de stockage de batteries à Hambach

RWE a lancé la construction d'une centrale solaire photovoltaïque de grande envergure dans le district de Rhein-Erft.

Le parc solaire " Manheimer Bucht " est en construction au sein de la mine à ciel ouvert de Hambach, sur la commune de Kolpingstadt Kerpen.



Au total, 25 300 modules solaires sont installés sur une superficie équivalente à environ 20 terrains de football.



Une fois achevée à la fin de l'année, la centrale aura une capacité de 16,5 mégawatts-crête (14,8 MWc) et produira suffisamment d'électricité propre pour alimenter l'équivalent de la consommation annuelle d'environ 5 000 foyers.



La centrale solaire sera complétée par une installation de stockage d'énergie par batteries située à proximité, dont la construction devrait débuter cet été.



Conçue pour une capacité de 80 mégawattheures, l'installation de stockage devrait être mise en service fin 2026 afin de contribuer à la stabilité du réseau.



Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australie : " Nous exploitons déjà neuf grands parcs solaires en Rhénanie. L'ajout de systèmes de stockage par batteries nous permet de rendre l'électricité produite disponible au moment opportun."