RWE poursuit l'expansion de son portefeuille de stockage pour batteries avec la construction d'une nouvelle installation de stockage sur le site de Hambach.
Cette installation est en cours de construction près du village de Niederzier, dans l'arrondissement de Düren. Les travaux préparatoires sur le site de trois hectares ont débuté fin 2025.
Les premiers des 128 conteneurs de batteries lithium-ion prévus ont déjà été livrés. L'installation de stockage à grande échelle disposera d'une puissance de 236 mégawatts (MW) et d'une capacité de stockage de 470 mégawattheures (MWh). Sa mise en service est prévue pour 2027.
L'installation de stockage par batteries de Hambach jouera un rôle clé dans la stabilité du réseau électrique, notamment en fournissant de l'énergie d'équilibrage.
Sur le site de la mine à ciel ouvert de Hambach, RWE a déjà mis en service trois centrales solaires d'une puissance totale d'environ 50 MWac, ainsi qu'une installation de stockage par batteries intégrée d'une capacité de 4,1 MW / 8,1 MWh.
À quelques kilomètres de là, dans la zone prévue pour le futur aménagement de "Manheimer Bucht", RWE construit un parc solaire supplémentaire de 14,8 MWac ainsi qu'une installation de stockage par batteries d'une capacité de 80 MWh.
Nikolaus Valerius, DG de RWE Generation, a déclaré : "Rien qu'en Allemagne, RWE construit actuellement des installations de stockage à grande échelle totalisant une puissance d'environ 1,7 gigawatt. L'installation de stockage par batteries de Hambach constitue également un allié de poids pour l'éolien et le solaire : elle permettra de compenser les fluctuations du réseau électrique en une fraction de seconde. Le site, situé au coeur du bassin minier rhénan, offre des conditions idéales pour ce projet."
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (68,2%) : électricité (141 428 GWh vendus en 2025) et gaz (19 209 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (27,5%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (122 342 GWh produits en 2025). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène ;
- autres (4,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (34%), Royaume-Uni (26,7%), Europe (25,7%), Amérique du Nord (11,7%) et autres (1,9%).
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Investisseur
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.