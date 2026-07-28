RWE construit une nouvelle installation de stockage de batteries sur le site de Hambach

RWE poursuit l'expansion de son portefeuille de stockage pour batteries avec la construction d'une nouvelle installation de stockage sur le site de Hambach.



Cette installation est en cours de construction près du village de Niederzier, dans l'arrondissement de Düren. Les travaux préparatoires sur le site de trois hectares ont débuté fin 2025.



Les premiers des 128 conteneurs de batteries lithium-ion prévus ont déjà été livrés. L'installation de stockage à grande échelle disposera d'une puissance de 236 mégawatts (MW) et d'une capacité de stockage de 470 mégawattheures (MWh). Sa mise en service est prévue pour 2027.



L'installation de stockage par batteries de Hambach jouera un rôle clé dans la stabilité du réseau électrique, notamment en fournissant de l'énergie d'équilibrage.



Sur le site de la mine à ciel ouvert de Hambach, RWE a déjà mis en service trois centrales solaires d'une puissance totale d'environ 50 MWac, ainsi qu'une installation de stockage par batteries intégrée d'une capacité de 4,1 MW / 8,1 MWh.



À quelques kilomètres de là, dans la zone prévue pour le futur aménagement de "Manheimer Bucht", RWE construit un parc solaire supplémentaire de 14,8 MWac ainsi qu'une installation de stockage par batteries d'une capacité de 80 MWh.



Nikolaus Valerius, DG de RWE Generation, a déclaré : "Rien qu'en Allemagne, RWE construit actuellement des installations de stockage à grande échelle totalisant une puissance d'environ 1,7 gigawatt. L'installation de stockage par batteries de Hambach constitue également un allié de poids pour l'éolien et le solaire : elle permettra de compenser les fluctuations du réseau électrique en une fraction de seconde. Le site, situé au coeur du bassin minier rhénan, offre des conditions idéales pour ce projet."