RWE et Apollo Global Management s'associent pour financer les investissements dans le réseau de transport allemand

RWE et Apollo Global Management ont signé un partenariat à long terme pour obtenir le financement de la participation de 25,1 % de RWE dans Amprion.



Amprion est l'un des quatre gestionnaires de réseau de transport (GRT) d'Allemagne et exploite le réseau de transport qui s'étend sur sept Länder allemands et dessert environ 29 millions de personnes.



Le GRT prévoit d'importants investissements dans l'expansion du réseau au cours de la prochaine décennie afin d'améliorer les infrastructures énergétiques essentielles.



Le partenariat entre RWE et Apollo garantit que les fonds propres nécessaires à sa participation de 25,1 % sont disponibles pour soutenir le programme d'investissement majeur d'Amprion au cours de la prochaine décennie.



Dans le cadre de cet accord, Apollo versera 3,2 milliards d'euros à RWE en échange d'une participation au capital d'une coentreprise (JV) nouvellement créée.



Cette coentreprise détiendra la participation de 25,1 % de RWE dans Amprion.



La transaction devrait être conclue au quatrième trimestre de 2025.

