RWE et Polarium, développeur de systèmes de stockage d'énergie par batteries, signent un accord pour exploiter la capacité de batteries virtuelles afin de favoriser l'intégration des énergies renouvelables.
À partir de fin 2026, RWE optimisera 50 mégawatts (MW) de puissance (soit 135 mégawattheures (MWh) d'électricité) issus du portefeuille de batteries distribuées de Polarium, dans le cadre de ses activités de négoce d'énergie.
Plus de 1 600 systèmes de stockage d'énergie par batteries (BESS) situés en aval du compteur et répartis sur l'ensemble du territoire allemand sont agrégés via la plateforme cloud de Polarium en une seule batterie virtuelle. Ceci permet un contrôle en temps réel et une participation sécurisée au marché, tout en valorisant les actifs sous-utilisés et l'infrastructure du réseau.
Ulf Kerstin, directeur commercial de RWE Supply & Trading, a déclaré : " Les batteries jouent un rôle de plus en plus crucial pour la stabilité de l'approvisionnement énergétique, et la batterie virtuelle de Polarium complète parfaitement notre portefeuille de batteries et d'actifs de production en pleine expansion".
"Grâce à notre collaboration avec Polarium, nous intégrons des milliers de petites unités de stockage au marché de la flexibilité, contribuant ainsi à renforcer la robustesse du système énergétique, à générer de la valeur ajoutée et à maintenir son équilibre en temps réel. "
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.