RWE inaugure trois nouveaux parcs éoliens en France, dans les régions des Hauts-de-France et du Grand Est

RWE annonce l'inauguration officielle de trois nouveaux parcs éoliens situés dans les régions Hauts-de-France et Grand Est : le parc éolien du Chemin de Châlons (Marne), le parc éolien de Catillon-Fumechon (Oise) et le parc éolien de Catésis (Nord).



D'une capacité cumulée de 68,8 MW, ces trois installations sont équipées de turbines Siemens SG132 d'une puissance d'un peu plus de 3 MW chacune et produiront ensemble suffisamment d'électricité renouvelable pour couvrir les besoins annuels d'environ 38 000 foyers.



Dans le département de la Marne, le parc éolien du Chemin de Châlons s'étend sur les communes de Songy, Saint-Martin-aux-Champs et Cheppes-la-Prairie.



Construit en deux phases successives, il comprend six turbines d'une puissance totale de 18 MW et alimentera près de 7 600 foyers en électricité renouvelable.



Dans le département de l'Oise, le parc éolien de Catillon-Fumechon est composé de six turbines Siemens SG132 d'une puissance unitaire de 3,6 MW, pour une puissance installée totale de 21,6 MW. Il couvrira les besoins en électricité d'environ 12 600 foyers.



Dans le département du Nord, le parc éolien de Catésis, situé sur les communes de Troisvilles et Reumont, est constitué de huit turbines Siemens SG132 d'une puissance unitaire de 3,65 MW. Avec une capacité installée de 29,2 MW, il s'agit du plus important des trois projets et il alimentera en électricité environ 18 000 foyers.



Julia Bastide, Présidente de RWE Renouvelables France : " La mise en service et l'inauguration successives de ces parcs éoliens témoignent de la solidité de notre portefeuille de projets et de la capacité de nos équipes françaises à gérer plusieurs projets simultanément. Ces projets alimenteront près de 40 000 foyers en électricité verte, tout en soutenant des initiatives locales grâce à notre fonds de dotation, créé en 2025 dans les communes de Catillon-Fumechon, Troisvilles et Reumont. "