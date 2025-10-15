RWE lance avec succès des opérations de drones cargo dans des parcs éoliens offshore

RWE annonce que des drones cargo autonomes à longue portée et à courte distance ont été lancés avec succès dans l'exploitation quotidienne des parcs éoliens offshore.



RWE a démontré comment différents types de drones peuvent être utilisés pour livrer des pièces de rechange, des outils et des consommables.



Les essais ont été menés au parc éolien Nordsee Ost de RWE, situé au nord de l'île allemande d'Heligoland, et au parc éolien d'Arkona, dans la mer Baltique allemande.



Sven Utermöhlen, DG de RWE Offshore Wind : ' Nos essais ont montré que les drones cargo peuvent compléter la logistique traditionnelle en libérant du temps de disponibilité, en améliorant la sécurité et en réduisant les coûts et les émissions. À l'avenir, les drones cargo pourraient faire partie intégrante de l'exploitation et de la maintenance de notre flotte mondiale d'éoliennes offshore'.