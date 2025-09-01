RWE : lance quatre parcs éoliens et une centrale solaire en France

RWE annonce avoir mis en service quatre nouveaux parcs éoliens et une centrale solaire d'une capacité installée totale de 83 mégawatts (MW) en France.



Située dans les régions Hauts-de-France, Normandie et Nouvelle-Aquitaine, RWE a démarré la construction des centrales en 2024.



Dans les Hauts-de-France, RWE a installé le parc éolien de Catillon-Fumechon (21,6 MW, six turbines), le parc éolien de Catésis-Bois Marronnier (29,2 MW, huit turbines) sur les communes de Troivilles et Reumont et a ajouté quatre turbines (19,2 MW au total) à son parc éolien de Nouvions.



En Normandie, le groupe met en service le parc éolien d'Ormesnil (9,6 MW, deux turbines). Et en Nouvelle-Aquitaine, RWE a installé 7 420 modules solaires sur la centrale photovoltaïque des Pierrières (4,2 MWc) à Ardillières.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Les projets permettent de fournir de l'électricité verte à environ 40 000 foyers français. Dans notre parcours pour aider la France à construire un approvisionnement énergétique propre, stable et rentable, nous utilisons le vent et le soleil français'.