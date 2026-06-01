RWE loue le terrain à KRONOS sur lequel est implantée la nouvelle centrale solaire. KRONOS achète l'électricité propre produite sur place dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CAE) à long terme.
Le parc solaire comprend plus de 38 300 modules et devrait produire environ 22 000 mégawattheures d'électricité par an, soit suffisamment pour couvrir une part importante des besoins énergétiques du site de Nordenham.
Carsten Büsing, directeur de l'usine KRONOS TITAN de Nordenham a déclaré : " À long terme, la nouvelle centrale solaire couvrira une part importante de nos besoins en électricité pour au moins les 25 prochaines années. Il s'agit d'une étape cruciale vers la réalisation de nos objectifs de transformation et cela souligne notre engagement en faveur d'activités plus durables. "
Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australia GmbH : " Des clients industriels comme KRONOS TITAN mettent à disposition le terrain, tandis que nous prenons en charge l'investissement, la planification, la construction et l'exploitation du parc solaire, ainsi que notre expertise en matière de négoce d'énergie. Nos clients bénéficient ainsi d'une électricité verte et stable sur le long terme."
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.