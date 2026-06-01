RWE lance un parc solaire pour alimenter le site de KRONOS

RWE a construit et exploite une centrale photovoltaïque au sol d'une capacité de 24,7 mégawatts-crête sur une superficie de 20 hectares, sur le site de KRONOS à Nordenham, en Basse-Saxe.

RWE loue le terrain à KRONOS sur lequel est implantée la nouvelle centrale solaire. KRONOS achète l'électricité propre produite sur place dans le cadre d'un contrat d'achat d'électricité (CAE) à long terme.



Le parc solaire comprend plus de 38 300 modules et devrait produire environ 22 000 mégawattheures d'électricité par an, soit suffisamment pour couvrir une part importante des besoins énergétiques du site de Nordenham.



Carsten Büsing, directeur de l'usine KRONOS TITAN de Nordenham a déclaré : " À long terme, la nouvelle centrale solaire couvrira une part importante de nos besoins en électricité pour au moins les 25 prochaines années. Il s'agit d'une étape cruciale vers la réalisation de nos objectifs de transformation et cela souligne notre engagement en faveur d'activités plus durables. "



Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australia GmbH : " Des clients industriels comme KRONOS TITAN mettent à disposition le terrain, tandis que nous prenons en charge l'investissement, la planification, la construction et l'exploitation du parc solaire, ainsi que notre expertise en matière de négoce d'énergie. Nos clients bénéficient ainsi d'une électricité verte et stable sur le long terme."