RWE : le gouvernement néerlandais a accordé un financement de 551 ME

RWE annonce que l'Agence néerlandaise pour les entreprises (RVO) a accordé au groupe un financement de 551 millions d'euros pour son projet d'électrolyse de 100 mégawatts (capacité nominale installée) près de la centrale électrique de Magnum à Eemshaven, dans le nord du pays.



Ce prix a été attribué dans le cadre du programme d'incitation à la production d'énergie durable et à la transition climatique (SDE++) géré par le gouvernement néerlandais.



RWE prévoit d'alimenter l'électrolyseur avec de l'électricité verte produite par le parc éolien offshore OranjeWind, que l'entreprise construit actuellement avec son partenaire de coentreprise TotalEnergies.



RWE mène des projets d'hydrogène dans le monde entier. Aux Pays-Bas, RWE développe des constructions d'électrolyseurs pour fournir de l'hydrogène vert dans des régions telles que Rotterdam et la Zélande.



Sopna Sury, directrice de l'exploitation de l'hydrogène chez RWE Generation, a déclaré : ' Ces deux étapes sont des étapes cruciales vers la réalisation du projet d'électrolyseur OranjeWind. Une fois opérationnel, il contribuera à faire progresser la décarbonisation de l'industrie aux Pays-Bas'.