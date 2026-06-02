RWE annonce avoir terminé l'extension de son parc éolien de Wiedenfelder Höhe à Bergheim.
Trois nouvelles éoliennes de 5,7 MW ont récemment été mises en service sur l'ancienne mine à ciel ouvert de Fortuna-Garsdorf, fournissant une puissance totale de 17,1 MW au réseau.
Le parc éolien existant, construit en 2017, a une capacité de 13,2 MW. Le site compte désormais sept éoliennes au total, pour une capacité combinée de 30,3 MW - soit suffisamment d'électricité pour alimenter environ 16 000 foyers en électricité verte par an.
RWE construit actuellement des parcs éoliens dans la région du lignite rhénan, d'une capacité totale prévue de 74 MW (Bedburg, Düren-Merken ; 267 MW sont déjà installés dans la région du lignite rhénan).
Afin de s'implanter durablement sur le marché régional de l'éolien et du solaire, RWE dispose de sept agences régionales en Allemagne.
Sopna Sury, DG de RWE Renewables Europe & Australie : " Grâce à ces éoliennes de pointe installées sur la Wiedenfelder Höhe, nous fournissons à la région une électricité renouvelable encore plus sûre, produite localement et respectueuse du climat. La population locale en bénéficie également, puisque nous versons 0,2 centime par kilowattheure produit aux communes voisines. Cela représente un revenu annuel estimé à 60 000 euros pour les seules nouvelles éoliennes."
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.