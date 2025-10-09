RWE met en service son premier parc éolien dans la région de Rhénanie-Palatinat

RWE annonce avoir mis en service avec succès son premier parc éolien dans la région de Rhénanie-Palatinat.



Le parc éolien de Kail est situé près de la Moselle à près de 50 kilomètres au sud-ouest de Coblence.



Ce parc a une puissance totale de 12,9 mégawatts (MW) et a été construit en seulement 12 mois.



Les trois turbines vont fournir de l'électricité verte à 7 500 foyers chaque année.



Katja Wünschel, DG de RWE Renewables Europe et Australie : ' Cette approche soutient non seulement notre engagement en faveur de l'expansion des énergies renouvelables, mais crée également une valeur ajoutée significative pour la région. Pour chaque kilowattheure d'énergie produit, nous versons 0,2 cent aux collectivités avoisinantes. Ils peuvent s'attendre à un revenu annuel allant jusqu'à 60 000 EUR'