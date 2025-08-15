RWE : Oddo BHF reste positif après les semestriels

Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 39 euros sur RWE, au lendemain de la publication par l'énergéticien allemand de ses résultats de premier semestre, marqués par un EBITDA ajusté sous les attentes.



'Cette publication a surtout été marquée par une contre-performance du trading et de l'éolien offshore', pointe l'analyste, qui reconnait ainsi une 'faible performance opérationnelle', mais estime que 'la trajectoire de BPA reste contrôlée'.



Avec un début d'année poussif, le bureau d'études converge à présent vers le bas de la guidance pour l'exercice 2025, et indique procéder à des ajustements très minimes de ses estimations pour le groupe sur le moyen terme.