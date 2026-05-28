RWE pourrait augmenter sa participation dans l'opérateur de réseau électrique Amprion selon handelsblatt.
Un consortium dirigé par l'Ärzteversorgung Westfalen-Lippe souhaiterait vendre entièrement sa participation.
Grâce à une coentreprise avec l'investisseur financier américain Apollo, RWE détient jusqu'à présent 25,1 % de la société.
Avec ce rachat de participation, la part de RWE augmenterait de 16,5 % pour dépasser 40 %. Le montant de la transaction devrait se situer proche d'un milliard d'euros selon handelsblatt.
Amprion exploite une part importante du réseau de transport d'électricité allemand, c'est-à-dire les principales lignes électriques du pays. Le groupe est le gestionnaire de réseau de transport d'électricité présent dans les Länder de Rhénanie-du-Nord/Westphalie, de la Sarre, de la Rhénanie-Palatinat et aussi en Hesse et en Bavière.
Rappelons que RWE avait vendu en 2011 à un consortium une participation de 74,9% du capital d'Amprion.
L'acheteur était un consortium formé essentiellement d'investisseurs institutionnels allemands, comme des compagnies d'assurance et des fonds de pension. Il était dirigé par Commerz Real, filiale de Commerzbank.
Cette opération s'inscrivait dans le programme de cessions d'actifs de RWE.
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
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Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.