RWE a annoncé un investissement de 25 millions d'euros dans le tour de financement de la start-up de fusion magnétique basée à Munich, Proxima Fusion.
Dans cet accord, les partenaires réaffirment leur intention de collaborer à la création de la première centrale commerciale à fusion magnétique sur le site de Gundremmingen de RWE.
"L'Allemagne offre un environnement unique pour la fusion nucléaire : d'excellents instituts de recherche, des start-ups ambitieuses, des partenaires industriels engagés, une chaîne d'approvisionnement efficace et d'anciens sites nucléaires adaptés pouvant être utilisés pour le développement de la fusion" indique le groupe.
Proxima Fusion a choisi le site de Gundremmingen pour le développement de la première centrale commerciale de fusion magnétique.
Dr Markus Krebber, DG DE RWE a déclaré : " Grâce à une recherche solide et à des start-ups innovantes comme Proxima Fusion, l'Allemagne peut devenir un acteur clé dans la fusion nucléaire. RWE y contribue en investissant dans des entreprises de fusion magnétique et laser, et en mettant à disposition nos sites de désaffectation, avec leur infrastructure nucléaire existante et notre expertise en matière d'approbations réglementaires. "
RWE AG figure parmi les 1ers groupes énergétiques européens. Le CA par activité se répartit comme suit :
- négoce et distribution d'électricité et de gaz (80,5%) : électricité (155 903 GWh vendus en 2024) et gaz (42 316 GWh) ;
- production d'énergies renouvelables (14,8%) : production d'énergies éoliennes, solaires, hydroélectriques, et d'énergies issues de la biomasse (117 801 GWh produits en 2024) ;
- production d'électricité à partir de la biomasse (4,7%). Le groupe développe également des activités de stockage d'énergie dans des systèmes de stockage par batterie et des centrales de pompage-turbinage, ainsi que de production d'hydrogène.
La répartition géographique du CA est la suivante : Allemagne (46,3%), Royaume-Uni (21,9%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (6,5%) et autres (1,4%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.