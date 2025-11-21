Ryanair a ajouté 3 000 sièges entre Dublin et Prague pour la Coupe du Monde de la FIFA

Ryanair a ajouté aujourd'hui 3 000 sièges supplémentaires pour les fans irlandais de football se rendant à la rencontre des Boys in Green contre la République tchèque lors des barrages de la Coupe du Monde de la FIFA 2026, le 26 mars.



Pour répondre à la forte demande de vols, Ryanair a ajouté des vols supplémentaires du mercredi 25 mars au vendredi 27 mars 2026, disponibles dès maintenant à ryanair.com.



Jade Kirwan de Ryanair a déclaré : " Ryanair a ajouté 3 000 sièges supplémentaires entre Dublin et Prague pour les fans irlandais de football se déplaçant pour le barrage de la Coupe du Monde Irlande-République tchèque le 26 mars. "