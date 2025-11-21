Ryanair a ajouté 3 000 sièges entre Dublin et Prague pour la Coupe du Monde de la FIFA
Publié le 21/11/2025 à 17:13
Pour répondre à la forte demande de vols, Ryanair a ajouté des vols supplémentaires du mercredi 25 mars au vendredi 27 mars 2026, disponibles dès maintenant à ryanair.com.
Jade Kirwan de Ryanair a déclaré : " Ryanair a ajouté 3 000 sièges supplémentaires entre Dublin et Prague pour les fans irlandais de football se déplaçant pour le barrage de la Coupe du Monde Irlande-République tchèque le 26 mars. "