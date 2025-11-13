Ryanair a ajouté plus de 10 000 sièges pour les courses hippiques de Cheltenham
Publié le 13/11/2025 à 15:47
Le festival de course de quatre jours se déroule du 10 au 13 mars, et Ryanair a ajouté des vols supplémentaires de Cork, Dublin et Shannon à Birmingham et Bristol entre le 9 et le 14 mars.
Dara Brady, directrice marketing de Ryanair, a déclaré : 'Les fans de course adorent le festival de Cheltenham, et avec plus de 10 000 sièges supplémentaires ajoutés de Cork, Dublin et Shannon à Birmingham et Bristol, Ryanair se prépare à une invasion irlandaise record au festival 2026'.