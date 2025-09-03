Ryanair a annoncé son programme d'hiver 2025 pour Belfast

Ryanair a annoncé son programme d'hiver 2025 pour Belfast, avec 13 liaisons, avec des destinations d'escapade hivernale comme Alicante, Faro, Lanzarote et Malaga et des destinations de séjour citadines comme Budapest, Gdansk, Kaunas et Cracovie.



L'horaire d'hiver 2025 de Ryanair sera en grande partie exploité par les 2 avions de la compagnie aérienne basés à Belfast, ce qui représente un investissement de 200 millions de dollars.



La directrice de la communication de Ryanair, Jade Kirwan, a déclaré : ' Ryanair est heureuse de lancer son programme d'hiver 2025 à Belfast, avec 13 itinéraires. Nous souhaitons continuer à générer une croissance du trafic et du tourisme dans nos 22 aéroports au Royaume-Uni, en particulier sur nos 340 nouveaux avions Boeing, qui seront livrés au cours des 8 prochaines années'.