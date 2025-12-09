Ryanair a annoncé une réduction de 1 million de sièges en Belgique

Ryanair a annoncé une réduction de 1 million de sièges (-22 %), de 5 avions (perte d'un investissement de 500 millions de dollars US) et de 20 liaisons de son horaire hiver suite à la décision du gouvernement belge de doubler sa taxe aéronautique à 10 EUR par passager à partir de 2027.



Cette décision fait suite à la proposition du conseil municipal de Charleroi d'introduire une taxe de 3 EUR par voyage à partir de l'année prochaine pour les passagers voyageant depuis l'aéroport.



Ryanair estime que cette augmentation significative des coûts d'accès - déjà augmentée de +150 % en juillet (il y a seulement 5 mois) - rend la Belgique complètement non compétitive par rapport à d'autres marchés européens comme la Suède, la Hongrie, l'Italie et la Slovaquie, où les gouvernements abolissent les taxes sur l'aviation pour stimuler le trafic, le tourisme et l'emploi.



"Si le gouvernement veut vraiment relancer l'économie belge, il devrait abolir cette taxe nuisible sur l'aviation pour générer plus de trafic et de tourisme, et non le doubler" indique le groupe.



Jason McGuinness de Ryanair a déclaré : " Si le Premier ministre De Wever et son gouvernement voulaient vraiment relancer l'économie belge, ils devraient abolir cette taxe nuisible sur l'aviation, et non la doubler. Malgré de nombreux autres pays de l'UE qui ont franchi cette mesure pour soutenir leurs économies, la Belgique va dans la direction opposée, augmentant les coûts d'accès et poussant les compagnies aériennes et le tourisme ailleurs. "