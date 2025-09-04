Ryanair a changé ses calibreurs de bagages dans 235 aéroports en Europe

Ryanair a confirmé avoir achevé le déploiement de ses plus grands calibreurs de bagages à main dans ses 235 aéroports à travers l'Europe.



À partir du jeudi 4 septembre, tous les passagers de Ryanair peuvent désormais emporter un sac personnel gratuit plus grand (40 x 30 x 20 cm), qui est 33 % plus grand que le sac à main gratuit standard de l'UE (40 x 30 x 15 cm).



Ryanair permet à chaque passager d'emporter 1 bagage à main gratuit à bord, mais ces sacs doivent pouvoir tenir sous le siège de chaque passager.



Si les passagers souhaitent emporter un bagage à main supplémentaire, ils peuvent le faire en achetant le service d'embarquement prioritaire de Ryanair.



Dara Brady, CMO de Ryanair, a déclaré : ' Nos calibreurs de sacs dans tous les aéroports ont maintenant été ' redimensionnés ' pour accueillir ce bagage à main plus grand et gratuit. Tous les passagers qui souhaitent emporter un deuxième sac de transport peuvent le faire en profitant de notre service d'embarquement prioritaire, et les passagers peuvent également acheter des bagages en soute, s'ils le souhaitent, au cours de leur processus de réservation'.