Ryanair a transporté 20,7 millions de passagers en juillet (+3%)

Ryanair annonce avoir transporté 20,7 millions de passagers au cours du mois de juillet, un chiffre en hausse de 3% par rapport à juillet 2024, avec un taux de remplissage de 96%, stable par rapport à la même période un an plus tôt.



La compagnie rapporte avoir opéré un total de 113 000 vols au cours du mois, malgré l'annulation de quelque 680 vols en lien avec les grèves du contrôle aérien français.



Entre juillet 2024 et juillet 2025, Ryanair a transporté 203,1 millions de passagers (+7% par rapport à la même période un an plus tôt) avec un taux de remplissage stable de 94 %.