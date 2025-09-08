Ryanair baisse, Goldman Sachs se montre moins confiant

Le titre Ryanair accuse l'un des plus forts replis de l'indice STOXX Europe 600, pénalisé par l'abaissement du conseil de Goldman Sachs, passé à 'neutre' contre 'achat'.



Vers 12h00, l'action du transporteur aérien irlandais recule de 1,5% quand l'indice sectoriel, le STOXX Europe 600 Travel & Leisure, avance au même moment d'environ 0,7%.



Dans une note de recherche, les analystes de Goldman expliquent que ses perspectives concernant la compagnie low-cost sont plus mitigées que celles du consensus, dans la mesure où ils expliquent anticiper des prix des billets un peu moins élevés que prévu pour l'été ainsi que des coûts liés au carburant durable (SAF) plus importants que prévu.



S'agissant du prochain exercice 2026/2027, ils réduisent leur estimation de bénéfice net de 4%, invoquant là encore une vision plus prudente au niveau des prix des billets, faisant valoir que si la demande pour les vols court-courriers reste forte depuis la sortie de pandémie, la croissance des capacité en Europe devrait s'établir autour de 3%-4% l'an prochain contre seulement 1% par an depuis 2019, une progression qui risque de dépasser légèrement celle de la demande, et donc de peser sur les prix.



Enfin, Goldman Sachs indique avoir revu à la baisse ses hypothèses en matière de rachat d'actions pour cette année et ne pas prévoir de nouveaux rachats l'an prochain.